Tri težave s spanjem, s katerimi se ubada vsak par

Spanje v skupni postelji ima za odnos pluse in minuse. Zaradi slednjih nekateri raje spijo na ločenih ležiščih, kar, kot zatrjujejo, ne vpliva slabo na njihovo zvezo. Ravno nasprotno. Tisti, ki vztrajajo pri skupni postelji, pa se, čeprav vsak večer zaspijo v toplem objemu, ponoči ubadajo s težavami, ki se jim praktično ni mogoče izogniti. Priznajte, če z dragim spita skupaj, tudi vama povzroča preglavice kaj od naslednjega. Smrčanje Nemogoče je zaspati, kadar nekdo ob vas smrči. Tudi ta nekdo ne more zaspati, kadar ob njem smrčite vi. Kaj lahko storite? Ena od rešitev je uporaba čepkov za ušesa, druga obračanje smrčečega na bok in tretja … ločeno ležišče. Bitka za odejo Poleti morda ni tako aktualna kot pozimi, ko vsak odejo vleče na svoj konec in pri tem odkriva spečega na drugi strani postelje. Neprijetno se je zbuditi zaradi hladu in si sredi noči skušati nazaj priboriti tisto, kar pripada. Rešitev pa je: dve ločeni odeji. Želja po različnih temperaturah Nekateri raje zaspijo v toplem, drugi lažje v sen potonejo v hladnem okolju. Temperatura spalnice je zato še eno pogosto jabolko spora tistih, ki spijo v skupni postelji. Rešitev? Kompromis, s katerim bosta zadovoljna oba. In če ta ni mogoč … Pač ločeni postelji v ločenih prostorih.

Komentarji: