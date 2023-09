Tri stvari za srečo, ki jih potrebujejo moški

Ženske se na prvi pogled morda res zdijo skrivnostnejše kot moški, pa vendar niti oni niso tako preprosti in površinski, ko gre za iskanje sreče. Pravzaprav so lahko moški zelo prefinjeni.

Slišanost

Tudi moški so radi slišani in videni, pa čeprav morda dajejo občutek, da ni tako. Tudi če govorijo o avtomobilih ali nogometu, si želijo, da jih okolica jemlje resno, radi pa se pogovarjajo o marsičem, če jih le ne podcenjujemo.

Njena sreča

Ko moški vidi, da je njegova partnerica zadovoljna in srečna, je srečen tudi sam, saj meni, da je to v veliki meri njegova zasluga. Ima občutek, da je ljubljen, in ta občutek je treba negovati. Bolj ko moškemu govorite, kako dober je, boljši bo in bolj se bo trudil za vas.

Junak

Ni moškega, ki se ne bi rad prelevil v junaka in svoje izbranke rešil iz krizne situacije, ji kako drugače pomagal ali jo zadovoljil. Moški obožuje občutek, da je nenadomestljiv in cenjen, zato pohvala, tudi če je kdaj pretirana, nikakor ne škodi. Občutek, da je on zaslužen za srečo svoje partnerice, mu daje moč in samozavest.