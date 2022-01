Tri stvari, ki v razmerju pripadajo vsaki ženski

V zakonu ali zvezi so stvari, ki ženski preprosto pripadajo. Ne, ne gre za materialne dobrine, temveč za čisto druge nepogrešljive prvine.

Vsaka si zasluži odkrito in iskreno komunikacijo

Zdrava in primerna komunikacija je nepogrešljiva sestavina zveze. Pogovarjati se je treba o vsem, lepem in manj lepem, preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. O resnih in zabavnih temah, tudi o nestrinjanjih ter razhajajočih si mnenjih. Kakor je pomembno v komunikaciji biti slišan, pa je pomembno znati tudi slišati.

Vsaka si zasluži varnost

Z vidika fizične, čustvene in finančne zaščite. Varnost je eden od temeljev razmerja in potrebo po varnosti lahko izpolnimo le ob nekom, ki zna pokazati, da mu za sočloveka v nobenem primeru ni vseeno.

Vsaka si zasluži njegov čas

Dejstvo je, da noben par ne tiči vedno skupaj, vendar si mora vsak par vzeti čas za grajenje in poglabljanje odnosa. To je mogoče le s kvalitetno preživetimi skupnimi trenutki, ki si jih v razmerju zasluži vsaka ženska. In še nekaj: odnos je vedno pretočen, obojestranski in vzajemen, zato vse povedano pripada tudi partnerju.