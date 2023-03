Tri stvari, ki jih večina opazi pri prvem srečanju

Ne glede na to, kako skrbno se pripravite na prvi zmenek, vedno gre lahko kaj narobe in na koncu znova ostanete razočarani.

Morda tudi zato, ker pred in na prvem srečanju pozornost namenjate tistemu, kar za osebo, s katero klepetate, ni pomembno in zanemarite ono, kar sogovornik opazi.

Kaj pri večini prevesi tehtnico, zato razkriva antropologinja Helen Fisher.

Temu osebe ob prvem srečanju po njenih besedah namenjajo največ pozornosti.

Zobem

»Zobje veliko povedo tako o zdravju in o starosti,« je prepričana antropologinja.

Tako imenovana dentalna identiteta med drugim priča o skrbi zase, škripanje z zobmi nakazuje na psihološke težave, zobje razkrivajo, kdo kadi in kdo pretirava s kavo, skratka so zgovornejši, kot bi si morda mislili.

Slovnici

»Pravilna uporabna slovnice priča o socialnem poreklu in izobrazbi,« je prepričana Fisherjeva in dodaja, da slabo poznavanje slovnice, tako v osebnem pogovoru kot v zapisih na straneh za spletne zmenke ali v klepetalnicah, mnoge odvrača od nadaljnjega spoznavanja.

Samozavesti

»Samozavest je odraz čustvene stabilnosti,« opominja antropologinja in dodaja: »Odnos, ki ga imate do sebe, še kako vpliva na odnose, ki jih lahko snujete do drugih.«

Nizka samozavest je zato velika ovira pri iskanju partnerja, prav tako pa visoko oviro predstavljata tudi vzvišenost in aroganca.