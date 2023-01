Tri seksi poze, ki jih moški sovražijo

Zagotovo ima vsak posameznik seznam priljubljenih in manj priljubljenih spolnih poz, obstajajo pa tudi takšne, ki jih večina pripadnikov močnejšega spola preprosto sovraži,

Katere bi, če bi jih lahko, oni kar prepovedali?

Seks v kadi

Večina pripadnikov močnejšega spola se strinja, da je ta zelo zelo neprijeten.

Zakaj? Za začetek: vse je tesno, trdo in spolzko, vendar ne tam, kjer naj bi bilo, saj voda izpira naravni lubrikant.

Ob tem voda zahaja v nos, usta in otežuje dihanje. Zadeve pod prho niso dosti boljše.

Seks stoje

V filmih je to videti še kako strastno in seksi, v resničnem svetu zadeve niso tako mamljive.

Kajti poza zahteva veliko fizične moči in telo partnerke, četudi je kam naslonjeno, je vse težje in težje, užitek pa vse dlje in dlje.

Žlička

Morda se s tem ženske ne bi strinjale, kajti gre za pozo, ki zagotavlja veliko nežnosti in razvajanja, a moški ji niso najbolj naklonjeni, za kar obstaja preprosto pojasnilo: oni so vizualni tipi, to pa je položaj, v katerem so njeni glavni aduti njegovim očem skriti, kar s stališča moških ne odtehta nežnosti in tesnega telesnega stika.