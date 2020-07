Tri preprosta pravila osvajanja

Obstaja veliko napotkov in priporočil, ki naj bi pomagali pri osvajanju pripadnikov močnejšega spola. Na tri, ki nedvomno pripomorejo k uspehu, pa nikoli ne bi smeli pozabiti. Ne kritizirajte drugih žensk V družbi moškega nikoli ne kritizirajte drugih žensk, pa naj bodo to naključne mimoidoče, vaše sodelavke, kolegice, članice družine ali njegove prijateljice. Pretirana kritika drugih pripadnic nežnejšega spola nakazuje na zagrenjenosti in nizko samozavest, ti pa nista najbolj privlačni lastnosti. Premišljeno izberite oblačila Da rdeča barva pri močnejšem spolu vzbudi veliko pozornosti, že veste. Na drugi strani moški niso ravno navdušeni nad širokimi hlačami, ohlapnimi oblekami in kombinezoni. Tudi pretirano ozka in super seksi oprava ni zmagovita pot. Kaj torej obleči? Ugotovitve ene od na to temo izvedenih anket pravijo, da večino junakov prepričajo preprosta bela majica, prilegajoče se kavbojke in višje pete. Če boste temu dodali še kakšen rdeč detajl, vas bo zagotovo opazil. Ne lovite vi Osnovno pravilo privlačnosti: ne nastopajte agresivno in dopustite, da on stori prvi korak. V družbi se zabavajte in ne oprezajte za gospodom pravim, kajti ženska, ki pušča vtis, da je zadovoljna s seboj in zna uživati življenje ne glede na to, ali je samska ali v zvezi, je v moških očeh najprivlačnejša.