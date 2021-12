Tri pravila seksualnega bontona

Tudi spolnost ima svoja pravila igre, ki se jih je treba držati, če želimo, da smo spoštovani in da tudi sami spoštujemo druge. Kot bi govorili o dobrem okusu, ki ga nikoli ni preveč.

Število spolnih partnerjev

To je vprašanje, na katero bi vsi radi poznali odgovor, ko gre za njihovega partnerja, nekoliko manj pa so ljudje pripravljeni govoriti o svojih izkušnjah, kar spet ni vljudno in pošteno. Če postavite takšno vprašanje, bodite pripravljeni, da boste nanj morali odgovoriti tudi sami. V odnosu običajno prej ali slej pride do trenutka, ko se ta tema sama pojavi. Najbolj prav bi bilo, da poveste resnico, koliko s tem tvegate, pa veste sami.

Sekstanje

Pošiljanje erotičnih in seksualnih vsebin po telefonu je razburljivo, če veste, kako to početi. Preden pošljete kar koli o sebi, bodite prepričani, da si oseba na drugi strani to želi, poleg tega pa mora obstajati določena stopnja zaupanja, da bo sekstanje ostalo samo med vama.

Vroče fotografije ne bi nikoli smele biti predmet izsiljevanja. FOTO: Axelbueckert/Getty Images

Če o slednjem niste prepričani, ne pošiljajte fotografij, na katerih bi se vas lahko prepoznalo bodisi v obraz bodisi po kateri drugi podrobnosti, prav tako sporočil druge osebe ne delite z nikomer. Nikoli in v nobenem primeru pa to ne sme biti predmet izsiljevanja.

Seks za eno noč

Nikoli ne sebe ne drugih ne silite v kar koli, vedeti morate, kdaj je ne ne, če je vaš ali tuj. Če pa se stvari že zgodijo, si je dobro zapomniti ime osebe, s katero ste, sicer raje ostanite tiho, kot da ugibate. Če se stvari zgodijo pri vas, se vnaprej dogovorite, ali bo oseba prespala ali bi raje, da po spolnem odnosu počasi odide, ker »imate zjutraj službo«, kar je bolje, kot da nekoga brez opozorila mečete iz stanovanja sredi noči.

Bodite pozoren ljubimec in ne poskrbite samo zase.

Čeprav gre za seks za eno noč, bodite pozoren ljubimec, ki mu je mar, kako se druga stran počuti, in ne poskrbite samo zase. Ob slovesu dajte nežno, a jasno vedeti, ali se stvar lahko ponovi ali pa je že preteklost.