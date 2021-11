Tri pomembne lekcije o ljubezni, ki se jih mnoge ženske naučijo prepozno

Ljubezen nas zaslepi, zato se nekaj pomembnih lekcij prepozno naučimo. Toda življenje je prekratko, da bi se nenehno spotikali ob isti kamen. Teh treh lekcij o ljubezni se mnoge ženske naučijo prepozno, nekatere pa nikoli ...

Nikogar ne morete prisiliti, da vas ljubi

Vse, kar lahko naredite je, da ljubite. Vse ostalo je odvisno od druge osebe. Ne glede na to, kako močno se trudite ljubiti in skrbeti za drugo osebo, to ne bo povzročilo enakih občutkov na drugi strani. Pomembno je, da smo najboljša različica sebe, saj s tem drugi osebi damo največji razlog, da nas ljubi. To je vse, kar lahko storimo. Vse ostalo je odvisno od njih.

Enako velja za vas: ne bi se smeli siliti ljubiti nekoga samo zato, ker ta oseba ljubi vas. To je vaša izbira in samo vaša!

Človek daje ljubezen tako, kot zna, ne tako, kot pričakujete

Vsak izraža čustva na svoj način. Nikomur ne morete zapovedati, kako naj vas ljubi. Ljubezen je odsev človeške duše. Naučite se sprejemati ljubezen takšno, kot je. Cenite to in bodite hvaležni.

Brezpogojna ljubezen ne velja samo za druge, ampak tudi za nas same

Znamo ljubiti pod določenimi pogoji, znamo obsojati in kritizirati. Toda če s tem prenehamo, lahko začutimo pravo ljubezen. Začeti morate pri sebi: naučite se ljubiti sebe v kakršni koli obliki, nato pa boste lahko resnično ljubili tudi druge.