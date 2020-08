Tri odlične rešitve, če seks predolgo traja

Nič lepo ni, ko ljubimec po dveh minutah zaključi spolni akt. Seveda s svojim orgazmom, ne pa tudi z vašim. A tako kot prekratek tudi predolg seks ni najbolj prijeten, zato je dobro poznati nekaj preprostih trikov, ki bodo po potrebi pospešili dogajanje. Uporabite lubrikant Če vaš dragi potrebuje veliko časa, da doživi orgazem (celo več kot vi), je lubrikant vaš zaveznik. Ta namreč ne bo pospešil doseganja le njegovega vrhunca, ampak vas bo zavaroval pred trenjem ob stiku penisa in vagine, ki se pri dolgem seksu kaj lahko pojavi in povzroča bolečino. Bodite domiselni Rutina žal ni prijateljica kakovostnega spolnega odnosa, zato jo preženite iz postelje in ga presenetite z novimi pozami, prijemi, lokacijami, opravami … Veliko je načinov, s katerim je mogoče popestriti seks in s tem poskrbeti tudi za hitrejši zaključek akcije. Povejte, kaj bi radi Morda sam sploh ne ve, da vam maratonske seanse niso najbolj ljube, in se trudi, da bi zdržal čim dlje ter vam tako zagotovo pričaral popoln užitek. Torej mu zašepetajte, kaj bi v resnici radi. Pozoren ljubimec vam bo zagotovo ustregel in se prilagodil vašim željam.