Tri neprijetna, s seksom povezana vprašanja

Ne glede na starost in izkušnje, velikokrat se pojavljajo s spolnim življenjem povezana vprašanja, ki pa jih ženske nikomur ne upajo zastaviti.

Katera so vir največje zadrege in kakšni so odgovori nanje?

»Orgazem doživim le med masturbacijo. Je težava v meni ali v partnerju?«

Lahko eno ali drugo, vprašanje namreč je, ali je težava fizične ali psihične narave.

V kolikor imate zadržke glede spolnosti v dvoje, med seksom niste sproščeni in partnerju ne zaupate ter ne veste, katere tehnike so pri vas dobrodošle in katere ne, morate začeti delati na sebi.

Če pa njegova način stimulacije ne pripelje do cilja in vas kljub napotkom, kaj vam je všeč ter kaj ne, ne upošteva, potem je težava v njem.

Skratka, odpravili jo boste le, če boste rešili srž zadrege, se o njem odkrito pogovorili in premagali ovire pri sebi ali pri vašemu ljubimcu.

»Vzburjajo me porno vsebine z ženskami. Je na mestu vprašanje o moji seksualni usmerjenosti?«

Strokovnjaki so glede tega složni: absolutno ne. Raziskave so pokazale, da so intimni akti med dvema ženskami priljubljeni pri večini pripadnic nežnejšega spola.

Prav istospolni erotični prizori so besede, ki jih ženske ob brskanju po porno vsebinah najpogosteje vpisujejo v spletne iskalnike.

Če ste med njimi tudi sami to torej še zdaleč ne pomeni, da ste istospolno usmerjeni.

»Ga moti, ko moji intimni organi med seksom proizvajajo nenavadne zvoke?«

Vaginalni vetrovi so povsem običajen pojav in so med penetracijo pogosti, pogosto pa so tudi vir zadrege. A raziskava inštituta Kinsey je pokazala, da je sram odveč.

80 odstotkov v anketi sodelujočih moških je povedalo, da jih prav nič ne motijo kajti zavedajo se, da nanje nimate nikakršnega vpliva.