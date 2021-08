Tri napake pri poljubljanju, ki jih nihče ne odpušča

Dober poljub zamaja tla pod nogami, slab na drugi strani uniči vso kemijo. Ste prepričani, da obvladate poljubljanje? Če med tem sladkim dejanjem počnete naslednje tri napake, se vaša draga (ali dragi) ne strinja z vami. Katerih nihče ne odpušča? Agresivni začetek Agresivno spajanje ustnic, ki na nežni koži pušča sledi v obliki vnetja, ni seksi. Pika. Ne za moške in ne za ženske. Premalo jezika Nihče ni ravno navdušen, kadar jezik druge osebe zavzeto raziskuje njegovo ustno votlino. A prav tako ne, kadar nekdo svoj jezik zavzeto skriva v svojih ustih. Treba je poiskati zlato sredino, ki je nedvomno tisto pravo. Nespretno merjenje Včasih je med poljubi potrebnega malo predaha, da se oba dodobra nadihata. In ko je na vrsti nadaljevanje, ga začnete z igrivim grizljanjem ustnic partnerja. Nežen trenutek lahko pokvari nespretno merjenje, ko se namesto ustnic zadene brado ali nos. To je sicer na koncu največkrat vir smeha, pa vendar je dobro obvladati koordinacijo. Za res popolne poljube.

