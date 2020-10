Tri najboljše poze za seks med menstruacijo

Seks med menstruacijo že davno ni več tabu tema. In škoda bi se mu bilo v tistih dneh odpovedati. Kajti nekatere pripadnice nežnejšega spola prav tedaj doživljajo najmočnejše orgazme, poleg tega spolni višek blaži menstrualne tegobe, kot so denimo krči. Dobro pa je izbrati položaje, ki zagotavljajo največ užitkov in ustvarjajo najmanj nereda. Sledeči vas ne bodo razočarali. Žlička Že sicer nežna ter intima poza, ki zaradi položaja teles ne povzroča nelagodja in dodatnih bolečin, kar je vsekakor plus. Prav tako kot tudi, da ne gre za vratolomno pozo in zato je verjetnost, da bo po akcij v tistih dneh treba prati posteljnino, manjša. Jahačica Morda vas od njega odvrača misel, da bi sedeli na dragem in bi on zato videl kri, a dejstvo je, da je menstruacija nekaj najbolj naravnega in prav nič sramotnega, v položaju, ko ste vi zgoraj pa lahko uravnavate kot penetracije in pritiske ter hitrost, kar pomeni, manj morebitnih bolečin in več zagotovljenega užitka. Analni seks Če vendarle niste za vagnalni spolni odnos, vam še vedno ostane analni. V tem primeru menstruacija res ne bo ovira, saj lahko tampon ali menstrualna skodelica med intimnim aktom ostaneta na svojem mestu.