Tri moške pomanjkljivosti, ki jih ženske obožujejo

Nemogoče je z besedami opisati moški šarm. Kaj je tisto, kar je na njih najbolj atraktivno, je namreč težko ubesediti, hkrati velja, da je privlačnost zelo individualna zadeva in kar se zdi šarmantno eni, ni nujno všeč tudi drugi dami.

A ne glede na to, obstajajo malenkosti, ki se jih junaki praviloma sramujejo, junakinje pa jih naravnost obožujejo. Vsekakor to velja za sledeče tri. Trebušček Kar dve tretjini vprašanih žensk v eni od anket na to temo je zatrdilo, da natreniran in mišičast trebuh ni tako privlačen, kot menijo moški. Kajti, kot so povedale, se jim zdi veliko privlačnejši od povsem izklesanega, malo zaobljen moški trebušček. Med drugim tudi zato, ker prvi nakazuje na z videzom preveč obsedenega lastnika. Skratka, zmernost je tudi v tem primeru dobrodošla. Malo poraščena brada Kakšen dan ali dva stara brada je v ženskih očeh privlačnejša kot povsem pobrit obraz. Zakaj? Kot so povedale dame, par dni stara brada nakazuje na malo porednega, sproščenega in neobremenjenega moškega, to pa so lastnosti, ki so v odnosu velik plus. Prvi znaki staranja Anketa je pokazala še, da so moški, ki jim nekoliko sivijo lasje, v ženskih očeh seksi. Takšne se jim zdijo tudi gubice, ki se rišejo okoli ust in oči. Mladosten videz je torej z vidika dam manj mamljiv, kot šarmatnen gospod, ki ga ni strah staranja.