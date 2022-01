Tri ljubezenske lekcije, ki jih večina prepozno spozna

Pravijo, da so življenjske izkušnje najboljša šola, a na žalost nekatere prepozno doživimo, kar pomeni, da smo po nepotrebnem deležni nemalo bolečine. Zlasti kar zadeva ljubezni, kjer obstajajo vsaj tri lekcije, ki bi jih morali čim prej spoznati.

Ne govorite da, če mislite ne

Pogosta napaka v ljubezni je … pretvarjanje in težnja po ugajanju partnerju, zaradi katere mnogokrat rečemo da, čeprav mislimo ne. Kompromisi so seveda sestavina odnosa, a ne za vsako ceno. Kajti dejstvo je, da pod nobenim pogojem ne bi smeli pristajati na stvari, ki v vas zbujajo nelagodje ali celo bolečino, ki se ne skladajo z vašim prepričanjem, ki vam povzročajo notranjo stisko. Včasih je treba reči ne. V svoje dobro.

Ljubezen ne more spreminjati druge osebe

Torej, zaljubili ste se v nekoga, za katerega vam vsi govorijo, da ni najboljša izbira. Ker rad leta s cveta na cvet, ker je znan po nasilju, morda je zasvojen … A vi ste za vsa opozorila gluhi in prepričani, da ga bo vaša nesebična ljubezen spremenila.

Žal se to ne bo zgodilo. Ljudje se spreminjajo zgolj iz notranjih vzgibov in nikoli ne zaradi druge osebe.

Ljubosumje in posesivnost nista znaka ljubezni

Ljubosumja in posesivnosti nikoli ne zamenjujte za ljubezen, kajti to dvoje nima ničesar skupnega. Ljubezen temelji na zaupanju, če pa se v razmerju pojavljajo ljubosumje, posesivnost in nadzor, ne gre za zdravo, temveč za škodljivo zvezo, ki na dolgi rok ne prinaša sreče, ampak le ogromno bolečine.