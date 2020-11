Tri ključne stvari za srečno zvezo

Antropologinja Helen Fisher je pri pisanju knjige Anatomija ljubezni proučevala pare v dolgih in srečnih zvezah ter odkrila, da je res vsak zgodba zase, imajo pa vsi tudi nekaj skupnega. To so tri stvari, brez katere srečne zveze ni. Empatija Za dolgo in srečno razmerje ali zakon je empatija ključna lastnost. Seveda jo morata imeti oba partnerja. Kajti prav zaradi nje lahko razumeta, kaj preživlja druga stran, zato lažje rešujeta težave in nesoglasja ter sklepata kompromise. Nadzorovanje čustev Pravilno izražanje in nadzorovanje čustev je še ena postavka, brez katere zveza ne more obstajati. Le če partnerja obvladujeta svoje občutke in jih ubesedita tako, da se ne žalita, ponižujeta ali zaničujeta, lahko najdeta konstruktivne rešitve za težave ne glede na to, na katerem področju se pojavljajo. Pozitivizem Pozitivna energija je po mnenju antropologinje ključna za ustvarjanje trdne in stabilne zveze. Kar po njenih besedah pomeni, da partnerja v vsaki slabi stvari najdeta svetlo točko in ji posvetita vso pozornost. S takšnim pogledom na svet so težave lažje premagljive, sedanjost lepša in prihodnost obetavnejša, kot če se ujameta v primež pesimizma in negativizma.