Toliko parov si deli spodnje perilo

Od pribora do brisače

Spodnje perilo ni čisto izvzeto

Občutki, misli, skrivnosti, spomini. Vse to partnerja v srečni in stabilni zvezi drug z drugim delita ter tako krepita medsebojno intimnost. Kaj pa, ko gre za materialne predmete?Na to temo se je pozabavala britanska raziskava, v kateri je sodelovalo 4.300 parov. Ti so odgovarjali na preprosto vprašanje: Katere predmete vedno ali vsaj občasno uporabljate skupaj s partnerjem? Vprašani so izbirali s seznama različnih predmetov in izkazalo se je, da večina v zvezi deli pribor. Zanj se je izreklo 86 odstotkov vprašanih. Kar, bodimo pošteni, ni prav nič presenetljivega. Bolj presenetljiv je podatek, da 14 odstotkov sodelujočih, čeprav v zvezi, uporablja izključno svojo žlico, vilice in nož.81 odstotkov parov je povedalo, da je balzam za ustnice praktično skupna last ne glede na to, kdo ga je kupil in kdo ga ima v žepu. In tretje mesto: malce neprijetno, zasedla ga je brisača. In še naprej: 97 odstotkov parov se prav zato pogosto spre, kdo se bo prhal prvi in imel svežo.Niže na seznamu so se znašli še pinceta (70 odstotkov), škarjice za nohte (62 odstotkov), milo (61 odstotkov) in dezodorant (57 odstotkov).Manj kot 50 odstotkov parov pa si deli naslednje: ščetko za zobe (39 odstotkov), spodnje perilo (27 odstotkov), britvico (22 odstotkov). Očitno so nekateri predmeti vendarle pogosteje last ene in edine osebe.