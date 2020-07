Točka G ne obstaja

Mnenja o tem, ali točka G obstaja, se še vedno krešejo, čeprav jo je nemški ginekolog Ernst Gräfenberg, po katerem se tudi imenuje, natančno opisal že v 50. letih prejšnjega stoletja. Zdaj, kot še velikokrat potem, znanstveniki znova trdijo, da točka anatomsko ne obstaja. Razprava o gumbku traja več kot 70 let Točka G je opisana kot erogena cona v sprednji vaginalni steni, ki pri spolnem vzburjenju nabrekne, Gräfenberg je trdil, da zaradi te goste spletene mreže živčnih končičev ženska doživi več seksualnega vzburjenja oziroma boljši orgazem, ter s tem sprožil razpravo, ki traja vse do danes. Ne samo pri znanstvenikih, ki kar naprej dokazujejo, da točke G same po sebi ni, ker naj bi bila nožnica cela primerno oživčena, in takšen gumbek ne obstaja, ampak tudi pri moških, ki se v iskanju točke G težko znajdejo, čeprav je njeno tkivo na otip bolj grobo in rebrasto, medtem ko je preostala stena nožnice gladka.



Zmeda nastaja zaradi tega, ker kljub trditvam znanstvenikov, da točke G ni, ti vseeno trdijo, da ženska doživi vaginalni orgazem, če je nožnica primerno vzdražena, da pa ne poznajo razlike med njim in orgazmom, ki ga ženska doseže z draženjem ščegetavčka. Ženske vsekakor ga, čeprav boste točko G težko našli v učbenikih anatomije.