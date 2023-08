To ženskam pomaga do orgazma

Skupina ameriških znanstvenikov iz različnih univerz je pred nedavnim zaključila obsežno raziskavo, posvečeno ženskemu orgazmu.

Z njeno pomočjo so odkrivali najbolj skrite podrobnosti o tem, kako doseči maksimalno zadovoljstvo v postelj in izluščili ključne dejavnike, ki ženske pripeljejo od orgazma.

V raziskavo je bilo vključenih 52.000 sodelujočih, rezultati pa so jasno pokazali, da vrhunce redno doživlja 35 odstotkov spolno aktivnih žensk in 95 odstotkov spolno aktivnih moških.

Mnoge so poudarile

Zanimivo pri tem je, da so mnoge ženske poudarile, da je njihovo doživljanje orgazma pogosto povezano z izpolnjevanjem seksualnih fantazij, prejemanjem tistega, kar si v postelji želijo, ter intenzivno predigro, ki vključuje globoke poljube in oralni seks.

To pod vprašanje postavlja pogost mit, da je penetracija ključna za doseganje ženskih orgazmov. Večjo vlogo pri tem ob prej naštetih igrata čustvena povezanost in fizična intimnost.

Razumevanje in izpostavljanje teh dejavnikov omogoča boljše razumevanje seksualnosti žensk in odpira več vrat do doseganja maksimalnega užitka ter do kvalitetnejšega intimnega odnosa nasploh.

