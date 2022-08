Najočitnejša znaka lepe prihodnosti zveze

Zagotovo ste že slišali, da je treba biti v razmerju pozoren na znake, ki govorijo o tem, da se odnosu ne obeta najlepša prihodnost. Pa veste, da so tudi znaki, ki ponujajo lepe obete? Med najvidnejšimi sta dva.

Dobro poznavanje sebe in zadovoljstvo s samim seboj

Kar pomeni, da nekdo dobro ve, kaj pričakuje od romantične zveze, kaj lahko ponudi partnerju in kaj pričakuje od življenja. Dobro poznavanje sebe omogoča primerno skrb zase in za svoje potrebe, izpričuje zdravo in samostojno osebo, ki je v razmerju zato, ker si to želi, ne pa zato, ker je v to iz kakršnega koli razloga primorana.

Spoštovanje odgovora ne

Zakaj je to pomembno? Ker imata oba partnerja pravico do svojega mnenja in do izražanja tega tudi, kadar se mnenji ne ujemata. Seveda zgolj načelno nasprotovanje ni upravičeno, a kadar je utemeljeno, podano na primeren način in z druge strani slišano ter upoštevano, je znak zrelega in zdravega odnosa, ki ima veliko možnosti za uspeh.