To sta dve lastnosti, ki ženske najbolj odbijata

Po mnenju strokovnjakov ženske na družbenih omrežjih pri spoznavanju bodočih partnerjev najbolj odbijata dve lastnosti, in sicer neiskrenost in prevelika višina.

Če je moški, denimo, plešast in objavi pristno fotografijo sebe, je to veliko bolje sprejeto, kakor če to skriva ali celo objavlja stare fotografije z lasmi. Vsaka neiskrenost se hitro maščuje! Višino pa ženske pogosto povezujejo z občutkom varnosti, a prevelikih razlik le ne marajo.

Sicer imajo tudi ženske skrivnosti: zelo nerade priznajo, da si ne želijo imeti otrok.