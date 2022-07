To sta dva neizpodbitna dokaza prave ljubezni (po mnenju psihologa Ericha Fromma)

Že pokojni nemški psiholog Erich Fromm je širši javnosti najbolj znan po svojem delu Umetnost ljubezni in življenja. V njem je med drugim zapisal, kako prepoznati pravo ljubezen in kako ugotoviti, če je partnerjeva res iskrena. »Obstajata zgolj dva dokaza ljubezni: globina odnosa in moč v nas samih. To je tisto, kar jo izdaja,« se glasi njegov citat iz omenjenega dela. Preberite več na mična.si.