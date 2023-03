To srečni počnejo skupaj: vsaj en obrok na dan zaužijete za isto mizo

Da bi bili srečen par, vam ni treba vsega početi skupaj, a statistika kaže, da partnerji, ki preživljajo več časa skupaj, tudi ostanejo dlje skupaj. Gre za majhne stvari, ki gradijo velike, potrebujejo pa trud in vztrajnost.

Spanje

Zdi se, da so pari, ki hodijo skupaj spat, znanstvena fantastika, a niso, saj raziskave kažejo, da tretjina parov to počne skupaj. Poleg tega da je to prijetno in zbližuje partnerja, tudi povečuje možnost fizične intime, pa naj gre za crkljanje ali spolnost.

Hrana

Dandanašnji je težko pričakovati, da bi s partnerjem lahko vsak dan jedli skupaj kosilo, saj vsi živimo tako zelo hitro, a vseeno se lahko potrudite, da se vsaj zvečer srečate ob narezku ali večerji. Ne gre samo za gastronomsko izkušnjo, ampak predvsem čustveno povezovanje – ob hrani se človeku razveže jezik, lahko se izpove, lahko pa tudi posluša, hrana povezuje.

Samo za naju

Obstajajo pari, ki si znajo vzeti čas »samo za naju«, pa naj gre za obletnice ali druge posebne datume, priložnosti, obujanje spominov ali delanje načrtov. To so pari, ki si ne glede na vse obveznosti, ki jih imajo, znajo razporediti čas tako, da jim sem ter tja uspe pobeg v dvoje, kar je čarovnija, ko so enkrat prisotni otroci. A »čas za naju« je neprecenljiv gradnik v odnosu.