To so znaki, ki napovedujejo razhod

Čeprav že dolgo čutite, da s partnerjem nista več eno, kar ne morete zbrati dovolj poguma za pomemben korak. Niste prepričani, da je napočil čas za razhod? Nekateri znaki vam bodo morda pomagali pri odločitvi.

Osamljenost

Nekateri ljudje uživajo v samoti ali sami s sabo, a niso osamljeni. Osamljenost je občutek zapuščenosti ob nekom, ki bi vam moral biti najbližje, pa vas in vaših potreb ne opazi. Zaradi tega se obtožujete in si ustvarjate slabo samopodobo, romantika pa je izginila že zdavnaj.

Prihodnost

Če ste nekoč verjeli v skupno prihodnost, zdaj pa je ne vidite več, se resno vprašajte, kaj počnete v tem odnosu. Vsem nista namenjena srečen konec in poroka, zato je čas, da se pripravite na odhod in naredite prostor za novo osebo. In če se partner izogiba pogovorom o skupni prihodnosti, je to še en znak, da vama ni namenjena.

Jok

Jokajo vsi, moški, ženske, otroci, stari, mladi ... Eni na skrivaj, drugi bolj očitno. Če vas ob misli na odnos oblijejo solze, je to znak čustvene stiske. A to ni dramatično, to je lahko prelomno, ker ste iskreni in se zavedate, da tako ne gre več naprej.

Prepir

Vsak odnos prinese tudi nesporazume, ki jih je treba znati pretvoriti v kompromise, ko pa nesporazumi prerastejo v vsakdanje prepire, ni več zabavno. Takrat prinašajo le bolečino in stres, zaradi katerih ne morete normalno delovati. Nihče nima pravice, da vas žali in ponižuje, tudi če gre za prepir. Nekje je meja.

Svoboda

Nekoč ste se povsod videli le s partnerjem, zdaj pa vas vse bolj privlači svoboda. Ne želite si vsega početi in deliti z njim, ampak se počutite močne ter neodvisne. Ko enkrat spelje ta vlak, ga je težko ustaviti, saj svoboda pomeni več kot vse.