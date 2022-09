To so znaki, da bosta s partnerjem ostala skupaj

Na začetku zveze običajno prevladujejo čustva in medsebojna privlačnost, zaradi česar je takrat težko sklepati, če ima odnos prihodnost. Šele čez nekaj mesecev, ko se zaljubljenost nekoliko poleže, se začne kazati, če sta si dva dovolj kompatibilna, da lahko postavita temelje za dolgoročni odnos, ki bo obema prinašal veselje. Kateri so torej tisti znaki, ki kažejo na to, da je vajin partnerski odnos zdrav in osrečujoč ter da bo vajina pravljica trajala in trajala?

