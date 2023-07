To so vprašanja, ki jih morate zastaviti pred zvezo

Prvi zmenki so lahko neprijetni in polni zadrege, saj na njih neredko zmanjka besed in med dva se naseli zadrega.

Na drugi strani so pomemben vir informaciji in s pravimi vprašanji lahko razkrijejo marsikaj.

Strokovnjak za razmerja James Thomas razkriva, kaj na njih vprašati, da bi lažje presodili, ali je nekdo primeren kandidat za vašega partnerja in niza vprašanja, ki so pri tem lahko v veliko pomoč.

Kaj torej vprašati?

Kateri je tvoj najljubši način sproščanja?

Odgovor zagotavlja vpogled v hobije in navade, ki se lahko z vašimi skladajo ali ne.

Kaj najraje kuhaš?

Prehranske navade nekoga se morda zdijo postranska zadeva, a tudi hrana, ki jo nekdo pripravlja in uživa veliko pove o značaju posameznike in o njegovih pogledih na svet.

Kaj bi počel/počela, če bi bil jutri konec sveta?

Odgovor na to vprašanje razkriva, kaj nekdo v življenju najbolj ceni.

Kaj si nazadnje kupil/kupila preko spleta?

To odstira nakupovalne navade.

In zadnje vprašanje: kaj najboljšega se ti je zgodilo ta teden?

Odgovor nanj priča o tem, ali nekdo ceni drobne malenkosti ali prisega na glamur.

Podlaga za zanimiv pogovor

Vsa ta vprašanja prav tako vodijo v zanimiv pogovor, ki se lahko nadaljuje na drugem, tretjem zmenku, in na koncu v zvezo.

Ali, če odgovori niso v skladu z vašimi vrednotami, v slovo.