To so stvari, ki jih najbolj obžalujejo ločeni pari

Psihologinja z univerze v Michiganu, dr. Terri Orbuch, je zbrala podatke 373 parov v njihovem prvem letu zakona (46 odstotkov se jih je pozneje ločilo). Ugotovila je, da ima večina ločencev podobna obžalovanja.

Navajamo torej pet stvari, ki jih najpogosteje obžalujejo ločeni pari.

1. Partnerju ne pokažete, da ga imate radi in da vam je mar zanj, preden se zakon konča z ločitvijo

Majhne pozornosti, kot so kompliment partnerju, besedna zveza »ljubim te« ali držanje za roke, vam lahko pomagajo, ko ste poročeni. Najpomembnejši načini izkazovanja naklonjenosti so izkazovanje ljubezni, izkazovanje podpore in zagotavljanje dobrega počutja partnerju. Poleg tega je zaradi naklonjenosti zakonska zveza zanimiva.

2. Izogibanje pogovorom o denarju

Denar je glavni vir sporov v večini zakonov. »Pogosteje se pogovarjajte o denarju, ne le takrat, ko je čas za davčno napoved, ko imate dolg in ko pridejo računi,« pravi dr. Terri Orbuch.

