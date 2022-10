To so pripombe, ki moške bolijo

Moški so ravno tako občutljiva bitja kot ženske, včasih še bolj. Ženske so si med seboj različne in ni pravila, kako se vedejo v odnosih, a moški pravijo, da jih nekatere njihove pripombe bolijo, sploh kadar se trudijo ustreči. Vedno sta potrebna dva in ženske imajo običajno dobre razloge za svoje obnašanje, včasih pa tudi ne.

Ton glasu

Nekateri moški menijo, da so njihove partnerice nenehno slabe volje in zato uporabljajo žaljiv način govora, ki je običajno negativen, poln kritike, celo prezira. Vsega so vedno krivi, tudi kadar niso, v komunikaciji sledi obtoževanje.

Ukazovalnost

Ko ženska vidi, da moški ne počne ničesar, ga poskuša na vsak način zaposliti, pa čeprav bi rad samo trenutek miru zase. Naloži mu hišna ali gospodinjska opravila in ga pri tem nadzoruje, tudi če mora moški vmes postoriti kaj drugega.

Odbijanje

Moški si ne morejo pomagati, da ne bi partnerice kdaj uščipnili v zadnjico, ji prišepnili kaj nagajivega in jo poskušali zapeljati, a če ona pri tem nenehno zavija z očmi in se umika, postanejo nesamozavestni in razočarani.

Skrb zase

Tukaj ne gre za pripombe, ampak preprosto dejstvo, da moški opazijo, kdaj ženska skrbi zase in za svoj videz. Ko vidijo, da se je zanemarila, da ne skrbi zase in da ji ni mar, kako je videti, jih to boli, ker vedo, da se počuti slabo ter neprivlačno. A pogosto je to tudi znak, da se ženska umika iz odnosa.

Mama

Vsak moški je ponosen na svojo žensko, ki je mati njunega otroka ali otrok, vendar ima vse svoje meje. Če je ženska v odnosu samo še mama in je to edina vloga, ki jo igra ali zanima, preostalo pa je zanemarila, vključno z njim, se partner počuti, kot da sploh ne obstaja. Če je pri tem še »alfa« mama, ki je glavna in ima vedno vse prav, ki se vtika v njegove odločitve in jih spodbija, so težave še večje.

Opazijo, kdaj ženska skrbi zase in za svoj videz, radi ji prišepnejo kaj nagajivega in jo poskušajo zapeljati. FOTO: Peopleimages/Getty Images

Hvaležnost

Ni vse samoumevno, kar moški stori, pa če je še tako moško delo. Pohvala nič ne stane.