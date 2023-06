To so napake, zaradi katerih je moški slab ljubimec

Spolni odnos naj ne bi bil posnemaje prizorov iz pornografskih filmov zato ni čudno, da so moški, ki te prinašajo v spalnico, slabi ljubimci.

So pa še druga početja, zaradi katerih jim ženske podelijo ta nečastni naslov.

Katera?

Hitri gibi z boki

Moški, ki hiti proti orgazmu in zato s hitrimi gibi z boki ter naglo penetracijo deluje, kot bi bil na tekmovanju, najbrž nima prav veliko izkušenj med rjuhami, zagotovo pa ne sodi v kategorijo dobrega ljubimca.

»Ne glede na to, kaj je razlog za njegovo naglico, ta v postelji ni dobrodošla,« je prepričana seksologinja Claire Cavanah.

Hvaljenje z velikostjo svojega organa

Vsaka ženska se bo ob njegovem opevanju velikosti orodja ohladila. Sploh, če on pričakuje njene potrditve.

Moški, ki to počne, je namreč aroganten, na takšen način zakriva pomanjkanje samozavesti in zato pač ne more biti dober ljubimec.

Vztrajanje pri orgazmu

Nekatere ženske spolni višek dosežejo med vsakim odnosom, druge ne in čeprav je ta cilj vreden truda, je vztrajanje pri njem za vsako ceno nekaj, kar ni ravno kvaliteta dobrega ljubimca.

Nekdo, ki se s tem lahko pohvali, se seveda trudi, da bi drago pripeljal do naslade, a se zaveda tudi, da je včasih pot tista, ki je več vredna od končnega cilja.

Izogibanje klitorisu

Moški, ki zanemarja ta ženski organ in vse stavi samo na penetracijo, ni na pravi poti in zato moški, ki pozablja na stimulacijo ščegetavčka, ne sodi med dobre ljubimce.

Po seksu takoj v roke telefon

Ne samo tisto, kar se dogaja pred in po seksu, pomembno je tudi, kako se nekdo obnaša po njem. Ena od največjih napak je, da nekdo takoj, ko se zadeve končajo, v roke vzame telefon in zaplava v drug svet.

Tega večina žensk ni pripravljena spregledati in ne odpustiti.