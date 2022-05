To so napake, ki jih moški ponavljajo v postelji

Za večino moških so ženske uganka, ki jo je sploh med rjuhami težko razvozlati, kaj šele zadovoljiti. Nekateri se tega lotevajo po svoje, drugi stvari rešujejo s pogovorom, kar je običajno najboljša pot, vseeno pa je dobro poznati osnove, kako zadovoljiti partnerico.

Ženski spolni nagon

Razmišljanje, da je ženski spolni nagon manjši od moškega, je zgrešeno, čeprav zagotovo obstajajo razlike med enim in drugim. A dejstvo je, da imajo ženske rade seks in rade seksajo, zavračajo pa seks, ki jim ni všeč.

Če se ženska moškemu izmika, se je treba najprej pogovoriti o njenih pogledih na seks, namesto da moškega skrbi, kako ga bo potešila. Ko je ženska enkrat sproščena, tudi sama daje pobudo za seks in ni prav nič zadržana.

Predigra

Ne preskakujte predigre, razen če ne gre za enega tistih spolnih odnosov, ki se zgodijo strastno in na hitro. Ženske imajo rade ljubkovanje, božanje, poljube, objeme, zapeljevanje in vse, kar pelje do trenutka, ko je moški tam spodaj. Med predigro ne hitite, spoznajte, kaj ji je všeč in v čem uživa, pri tem pa bodite s srcem pri stvari, kajti ženska ve, kdaj jo moški iskreno občuduje in obožuje.

Predigra je nujna. FOTO: Lanastock/Getty Images

Če ne boste delili njenega užitka, ne bo z vami nikoli do konca sproščena. Ko se boste ukvarjali z njenim gumbkom, ga ne obravnavajte, kot da je penis. Orgazem je pri večini žensk povezan z draženjem ščegetavčka, zato ga dobro spoznajte, saj lahko prinaša obilico užitka, kar pa še ne pomeni, da ženska ne more doživeti orgazma na drugačen način.

Pozornost

Ko govorimo o pozornosti, ki jo moški namenja ženski, govorimo o neke vrste predigri. Bolj ko je pozoren, bolj se počuti povezana z njim, saj pozna njene želje, njene potrebe, njene občutke, razpoloženje ... Ne gre za to, da ji vsak dan prinese rože, gre za pozornost, ki jo ženska potrebuje, če se hoče počutiti sproščeno, ljubljeno in varno.

Tako se bo tudi bolje odzivala na seksualne pobude ali jih dajala sama. Ženski, ki jo negujete, dajete najboljši afrodiziak.