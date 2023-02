To so napake, ki jih moški počnejo pri zapeljevanju

Spolni odnos se ne začne na vratih spalnice, ampak je sestavljen iz številnih majhnih malenkosti, ki se dogajajo v odnosu in pod površjem, na kar so še posebno pozorne ženske, moški pa malo manj. Kakšne napake delajo?

Preozek fokus

Moški si lahko želi spolnega odnosa ves dan in obseden misli na to, kako se bo zvečer »vrgel« na svojo žensko, a nič ne naredi za to, da bi tudi njo pripravil oziroma zapeljal. Misli samo nase, lahko pa bi poslal seksi sporočilo, fotografijo, prinesel rože, pomil posodo ... Mentalna predigra je pomembna!

Predigra

Ve se, da jo ženske potrebujejo in da je oralni seks več kot zaželen. Pika.

Občutek

Ni vsak spolni odnos enak, zato je treba partnerju znati prisluhniti. Tudi moški to znajo, če čutijo svojo partnerico, če vidijo, kaj ji je všeč, če so pozorni na to, kako se odziva na njihove poteze. Seks je vedno slajši, če v njem uživata oba.

Potem

Vedno se najde trenutek za objem, poljub in malo stiskanja, kar ženskam veliko pomeni, pa če se moškemu še tako zelo spi. Naj se potrudi, kajti raziskave potrjujejo, da to ženske zelo cenijo in zaradi tega raje seksajo s svojimi partnerji.