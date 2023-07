To so največje razlike med zrelim in otročjim moškim

To, da starost še zdaleč ni edino merilo zrelosti, je jasno vsakomur, ki je v življenju spoznal osebo, katere obnašanje ne glede na starost še zdaleč ni bilo zrelo.

Se zgodi, da na nekoga, za katerega je to značilno, naletimo tudi pri iskanju partnerja. Katere pa so tiste razlike, ki zrelega moškega ločujejo od otročjega?

Prevzemanje odgovornosti

Zrel moški za svoje odločitve, dejanja in napake sprejme odgovornost in te ne prelaga na druge.

Samodisciplina

Zrele osebe so disciplinirane, saj vedo, da je disciplina ena temeljnih lastnosti za doseganje življenjskih ciljev.

Zanesljivost

Zrel moški drži obljube in nanj se je vedno mogoče zanašati.

Iskrenost

Laži, prikrivanje in manipulacija so znaki nezrele osebe, iskrenost in poštenje na drugi strani pričata o tem, da je nekdo zrel in odgovoren.

Komunikacija

Zrel moški zna ubesediti čustva, potrebe, tudi nestrinjanje in tega ne izraža s pasivno agresijo ali drugačno obliko neprimerne komunikacije.

Skrb zase

Eden od kazalnikov zrelosti je skrb zase in za svoje zdravje.

Odprtost

Zreli moški sprejemajo razlike med ljudmi in drugih zato, ker so drugačni od njih, ne obsojajo.

Odprtost do drugačnih in drugače mislečih je jasen znak zrelosti.