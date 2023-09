To so najpogostejši razlogi za konec zveze

Zakonski svetovalec in terapevt Jeff Guenther iz Portlanda na družabnih omrežjih redno deli nasvete parom in niza zaključke, do katerih je prišel na podlagi terapij.

Tako je izluščil tri najpogostejše razloge, zaradi katerih se končujejo dolgoletne zveze.

Pozabljanje na malenkosti

V določenem trenutku partnerja prenehata početi malenkosti, ki so ju nekoč povezovale in zbliževale, kar je lahko hud udarec za odnos.

Ni več pohval, ni več spogledovanja, manj je dotikov in drugih izkazovanj nežnosti. Nenadoma nista več partnerja, ampak samo še sostanovalca in med njima včasih nastane tako velik prepad, da ga je nemogoče preskočiti.

Kopičenje nerešenih težav

Preveč nerešenih sporov in posledično pojavljanje vedno enih in istih težav pripelje do zamer, čustvene odtujenosti in izčrpanosti.

Kar pomeni, da je vsakemu, na videz še tako banalnemu sporu, treba priti do dna in ga rešiti, da ne bi nekoč v prihodnosti znova izbruhnil in povzročil nepopravljive škode.

Oddaljevanje

Včasih do medsebojnega oddaljevanja pride, ker partnerja v odnosu rasteta in zorita kot posameznika, se spreminjata ter na drugi strani ne sprejemata dejstva, da se spreminja tudi druga stran.

Njuni interesi, zanimanja, hobiji postajajo vse bolj drugačni in vsak zakoraka po svoji poti. Zato: nič ni narobe, če imata vsak svoje hobije in stvari, ki vaju veselijo, a prav tako je pomembno, da če hočeta ohraniti zvezo, gojita tudi skupne interese.