To so najbolj bizarni spolni fetiši

Fetiši, takšni in drugačni, so še vedno pogosto tabu tema, o kateri nihče prav rad ne govori, psihologi pa imajo nemalo težav z odkrivanjem njihovega ozadja in z iskanjem odgovorov na vprašanje, zakaj nekatere tako neustavljivo privlačijo določene osebe, predmeti ali deli telesa.

Med najbolj razširjenimi fetiši so igranje vlog, maskiranje, sadomazohistične igrice, obstajajo pa tudi takšni, ki so redkejši in zato dokaj neznani. Denimo:

Nitaimori

Ali izvirno nytamori. Fetiš je najbolj razširjen na Japonskem in označuje uživanje sušija z golega ženskega telesa. V dobesednem prevodu pomeni ženska predstavitev telesa in služi kot predigra.

Kadar je suši postrežen z moškega telesa, se fetiš imenuje nantaimori.

Hibristofilija

Seksualna naklonjenost so problematičnega obnašanja.

Večinoma je ta fetiš prisoten med ženskami, za katere je denimo značilno, da se pretirano navežejo na zapornika.

Makrofilija

Fetiš, za katerega je značilno, da se oseba vzburi ob misli na seks z zelo veliko osebo. Medtem ko si nekateri predstavljajo, da je njihov partner od njih večji meter ali dva, gredo drugi v veliko večje ekstreme.

Podofilija

Vsem znan fetiš na stopala. Gre za enega najpogostejših fetišev. Raziskava univerze Bolonja je pokazala, da ima približno 30 odstotkov odraslih fetiš na določen del telesa, najpogosteje prav na stopala.

Dendrofilija

V dobesednem prevodu pomeni ljubezen do dreves. Osebe, ki imajo ta fetiš, se vzburijo v bližini teh, se jih radi dotikajo, jih objemajo in razvajajo.

Klavstrofilija

Klavstrofobija je strah pred zaprtimi prostori. Klavstrofilija je fetiš, ki zaobjema seks v majhnih zaprtih prostorih.

Agalmatofilija

Vzburjenje ob pogledu na kip ali lutko. Osebe s tem fetišem pogosto sanjarijo, da njihovi predmeti poželenja oživijo, poseben užitek pa jim predstavlja fantazija, v kateri se b kip ali lutko spremenijo sami.