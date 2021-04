To so moški, ki obljubljajo najboljše orgazme

Ženski orgazem je od nekdaj prekrit s številnimi tančicami skrivnosti, pa naj gre za tehnike, za sposobnosti ljubimca in tudi za njegove značajske in telesne lastnosti. Kateri imajo največ možnosti, da žensko privedejo do vrhunca? Takole je na to vprašanje odgovorila nova študija, v kateri je sodelovalo 100 žensk, starih od 20 do 69 let. Izpolnjevale so vprašalnik o svoji spolnosti, za udeležbo pa so izbrali samo tiste, ki tedaj niso bile v partnerski zvezi. Kaj pa rezultati? Glede na odgovore sodelujočih so moški, ki premorejo dober smisel za humor in znajo ljubimko nasmejati, najboljši ljubimci. S tem sovpadajo tudi rezultati raziskave, objavljeni v časopisu Socioaffective Neuroscience & Psychology, v kateri se je izkazalo, da so šaljivci kreativni ter čustveno topli, kar pomeni, da ženskam lažje pričarajo popolno zadovoljstvo v primerjavi z moškimi, ki se ne morejo pohvaliti z dobrim smislom za humor. Druge pomembne lastnosti so še: zvestoba, pozornost, kreativnost in prijeten vonj. Značaj pomembnejši od videza »Značajskim črtam ženske pripisujejo veliko več pomena kot telesnim značilnostim, ki naj bi nakazovale dobre gene in dobre ljubimce,« so zapisali strokovnjaki, a vendarle dodali, da tudi telesne značilnosti igrajo nekaj vloge, kar so dokazale študije, v katerih so kot najpomembnejše lastnosti dobrega ljubimca navajale telesno višino in samozavest. Zlasti ta nakazuje sproščenega ljubimca, ki premore samoiniciativo in ga ni strah novosti. In še ena fizična lastnost, ki jo dame pripisujejo dobremu ljubimcu: široka ramena. Ta po prepričanju strokovnjakov pomeni visoko raven testosterona.

