To so leta, ko so ženske najbolj razpoložene za seks

Ste že slišali za spolni vrhunec? Čeprav se na prvi pogled zdi, da gre za orgazem, se ta pojem v bistvu nanaša na življenjsko obdobje, ko je pri posameznikih spolna želja najizrazitejša, ko je seks najprijetnejši in ko o njem najpogosteje razmišljajo. Pregovorno je vse to značilno za mlada leta, a nove raziskave kažejo, da splošno prepričanje ne drži vedno.

Znani raziskovalec spolnega življenja in ustanovitelj inštituta za proučevanje spolnosti Alfred Kinsey namreč ta mit ruši in navaja, da prepričanje, da je spolna moč na vrhuncu v puberteti in adolescenci, ni pravilo za vse. In še zanimivejša trditev: obdobje, ko so seksu najbolj naklonjeni moški, in čas, ko so na vrhuncu ženske, se razlikujeta.

Avtor je v eni od raziskav moške in ženske spraševal, pri kateri starosti so bili deležni najboljšega seksa in kdaj so v njem najbolj uživali.

Nadaljujte branje na mična.si.