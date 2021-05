To so lastnosti (skoraj) popolnega moškega

Dejstvo je, da popolnih ljudi ni. Pa vendar se nekateri najvišjemu idealu življenjskega sopotnika dokaj približajo. To so moški, ki premorejo nekatere lastnosti, ki nakazujejo na zrelost in osvojene izkušnje, na katerih se gradi celotna osebnost. Katere so lastnosti, zaradi katerih je nekdo (skoraj) popoln? Malce zadržanosti Kar pomeni, da ne hrepeni po tem, da bi bil vedno v središču pozornosti, ni egocentrik in ne pričakuje, da se bo svet vrtel le okoli njega, njegovih besed, dejanj, prošenj ali želja. Humor Humor je zelo privlačna lastnost. Zato je moški, ki zna na vsako, še tako temo situacijo pogledati s humorne plati, še kako zaželen. Ne, ker bi ignoriral resnost zadev, temveč ker ve, da je s humorjem vse lažje premagljivo. Zavedanje čustev Kar pomeni, da je čustveno odstopen, odprt, da zna čustva izražati na pravilen način, ter se prav tako na pravilen način odzvati na občutke sočloveka. Odprtost in neposrednost Torej: pove, kaj mu je všeč in tudi, kaj mu ni. Pri njem so karte vedno odprte in na mizi. Prizemljenost Seveda sanja in načrtuje, a zaveda se svojih zmožnosti in snuje realne načrte ter ima v življenju do sebe in do drugih prav takšna pričakovanja. Zavedanje svojih kvalitet To ne pomeni, da je prevzeten in nadut, pomeni pa, da premore samozavest, ki mu pomaga skozi življenje.

