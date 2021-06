To so lastnosti idealnega partnerja

V iskanju življenjskega sopotnika je treba upoštevali veliko dejavnikov. Med ključne sodijo lastnosti, ki jih oseba premore. Poglejte pet takšnih, ki naj bi jih imel nekdo, ki bi mu lahko rekli idealni partner. Empatija Empatija je sposobnost postaviti se v kožo druge osebe in razumeti občutke sočloveka. Brez empatije oziroma sočutja ni mogoče osnovati lepe in skladne zveze. Humor Humor je ena najbolj zaželenih lastnosti partnerja, kajti z njim je veliko lažje premagati domala vse ovire, ki se pojavljajo na skupni poti. Pripravljenost komunicirati In se pogovarjati o domala vsaki temi. Komunikacija je nepogrešljiva sestavina zveze, ključna za snovanje načrtov, za izražanje lastnih želja in pričakovanj, za razkrivanje občutkov ter tudi za reševanje težav in za iskanje kompromisov. Priznavanje in pravilno izražanje občutkov Zadeva se nekoliko navezuje na prejšnjo postavko, a dejstvo je, da je čustva mogoče izraziti šele, ko jih nekdo prepozna in se z njimi sooči. Prav priznavanje in ozaveščanje lastnih ter upoštevanje občutkov druge strani e ključno za dobro in kvalitetno zvezo. Pripravljenost spoštovanja pravil V vsakem odnosu veljajo določena pravila, ki tudi intimno razmerje postavljajo v okvirje, ki odgovarjajo obema partnerjema. Ta naj bi bila osnovana na podlagi pogovora, razmerje pa lahko deluje le, če jih spoštujeta oba.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: