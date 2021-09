To so idealne dimenzije moškega spolnega organa

Velikost penisa je pomembna, a ni nujno, da je večje tudi boljše, so potrdile ženske, ki so sodelovale v anketi spletnega portala Penissizeebate.com in s pomočjo katerih je nastala, kot so jo poimenovali avtorji, avtentična lestvica za velikost penisa.

Na podlagi te je mogoče zaključiti, da idealna dolžina moškega spolnega organa znaša od 18,41 do 20, 95 centimetrov, idealen obseg pa od 15,87 do 16,51 centimetrov.

Vse kar od teh dimenzij znatno odstopa oziroma kar je večje ali manjše od omenjenih mer, preprosto ni idealno. In še: penisi, manjši od 11,43 in večji od 27,4 centimetrov so bili označeni kot nezaželeni. Sprejemljivo, a ne idealno Zadovoljujoča, čeprav ne idealna dolžina znaša od 15,87 do 18,41 centimetrov ter do 20,95 do 23,49 centimetrov, obseg pa od 13,97 do 15,87 ter od 16,51 do 17,14 centimetrov.

Velikost, ki še zagotavlja užitke, je od 12,7 do 14,60 ter od 25,4 do 27,94 centimetrov in obseg od 10,79 do 12,7 ter od 17,78 do 18,41 centimetrov.



Skratka, sedaj veste …

