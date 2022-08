To so dokazi, da mu je v zvezi dolgčas

Dolgočasje res ni nekaj, česar bi si v zvezi želeli, žal pa se včasih prikrade tudi v odnos. Lahko se dolgočasita oba, lahko le en partner, to pa so jasni znaki, da je vašemu dragemu v vaši družb dolgčas.

Le vi začenjate pogovore

On v vaši družni najraje molči in se zapira v svoj svet, vi pa ste tisti, ki se trudite spodbuditi pogovor, ki se največkrat spremeni v monolog, katerega on sploh ne posluša, nitii se ne trudi, da bi dajal vtis, da sledi vašim besedam.

Vso pozornost namenja telefonu

Kadar sta skupaj doma ali kje drugje, se mu ne ljubi ukvarjati z vami, z veseljem pa se ukvarja s svojim telefonom in z vsebinami s spleta ter družabnih omrežji. To ni le nevljudno in nespoštljivo, to je tudi še en dokaz, da zanj niste zanimivi ter se ob vas dolgočasi.

Hitro se razjezi

Vsaka malenkost je povod za izbruhe jeze. Tudi to priča o tem, da je za nekoga odnos dolgočasen, saj se zaradi tega občutka zniža empatija ter vse bolj izgineva razumevanje za sočloveka.

Tudi vam je dolgčas

Morda si tega sploh nočete priznati, a tudi sami v odnosu ne najdete več vznemirjenja, kakršnega ste poznali pred časom in vam partner s svojim obnašanjem le nastavlja ogledalo.

Vsekakor je ob vsem tem na mestu pogovor glede tega, kam zveza sploh pelje in ali jo je še mogoče začiniti do te mere, da ne bo več dolgočasna ter si priznati, da če to ne gre, žal nima lepe obetavne prihodnosti.