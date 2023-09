To so besede, ki jih med seksom hočejo slišati ženske

Tudi besede lahko delujejo kot afrodiziak. Če so seveda prave. Nekatere bi ženske v postelji z veseljem slišale vsakič ali vsaj pogosteje Katere njihovo poželenje dvignejo na višji novo?

Povej mi, kaj ti je všeč?

Dejstvo, da ljubimca to zanima in da bi ljubimki z veseljem ustregel, je več kot spodbudno.

Da, imam kondom

To, da nekdo prisega na varno spolnost in zanjo tudi poskrbi, je vedno velik plus.

Ti je to všeč?

Dobri ljubimci niso prepričani, da natančno vedo, kaj in kako početi v postelji, dobri ljubimci se o tem raje prepričajo.

Obožujem tvoje …

Vsak je včasih malo negotov glede videza, komplimenti, ki to negotovost odpihnejo, so pravi afrodiziak.

Fantastična si!

Eno so pohvale konkretnih delov telesa eno pa pohvale, ki se nanašajo na videz, sposobnosti in obnašanje nasploh. Te so še nekaj, kar vsaka ženska v postelji z veseljem sliši.