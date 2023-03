To so 4 tipi vedenja, ki strupeno vplivajo na odnos

Včasih so ljudje prepričani, da počnejo najbolje, čeprav jim ves svet nastavlja ogledalo, da je njihovo vedenje pravzaprav toksično in zelo slabo vpliva na partnerstvo. Katere so tiste stvari, ki jih ne bi smeli početi, čeprav mislite, da delate dobro?

Štetje prekrškov

So ljudje, ki imajo spomin slona in si vtisnejo v možgane vsako še tako majhno napako, ki jo je partner kdaj storil. Seveda se te napake kar množijo, starim se dodajajo nove in se seštevajo, vsak nesporazum ali prepir jih potegne na plan in partner krivi drugega za vse, kar je narobe.

Pogosto celo misli, da so se stvari zgodile zato, ker se partner narobe obnaša, a je takšno razmišljanje popolnoma nesmiselno. Nesporazum razrešite takoj in ne dovolite, da se naloži na star kup napak, ki jih vidite pri partnerju. Še več, tudi kupa se znebite.

Noro ljubosumje

Velja prepričanje, da je ščepec ljubosumja dober za vsak odnos, vendar pa so meje, kaj je ščepec, zelo individualne in zelo vprašljive. A ko nekdo zaradi ljubosumja popolnoma izgubi glavo, uprizarja dramo, čustveno izsiljuje ali se celo poloti verbalnega in fizičnega nasilja, tu ni več govora o zdravju, kaj šele o ljubezni. Tak odnos je zrel za terapevta, če ne za ločitev; če se ljudje ne spremenijo, bodo vzorci ostali nespremenjeni.

Darila

Če ste med ljudmi, ki vse rešujejo tako, da partnerju kupijo darilo, ko gre nekaj narobe, najbrž že veste, ali pa boste sčasoma ugotovili, da tako težave samo pometate pod preprogo, namesto da bi se o njih pogovorili. Vsak je vesel darila, a težava tako ne izgine. Rešite svoje težave, nato pa zapravljajte po mili volji, občutek bo še boljši!

Krivda

Ko je partner kriv za vse vaše težave, pa naj bo to slab dan v službi ali predebelo narezana mortadela v delikatesi, se vprašajte, koliko ima zares opraviti s tem. Morda ima svoje težave, zaradi katerih vam posveča manj pozornosti, kar pa še ne pomeni, da se ne želi ukvarjati z vami in vam pomagati, le vremena ne more spreminjati. Prav je, da pričakujete podporo, prav je, da se o tem pogovorite, kriv pa ni nihče.