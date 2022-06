To počnejo ženske, ki prepričajo na prvem zmenku

Se vedno znova znajdete v zgodbi, v kateri je prvi zmenek tudi zadnji? Torej poglejte, kaj ob prvem srečanju počnejo ženske, ki spremljevalca prepričajo, da si nedvomno zaslužijo nadaljevanje ljubezenske zgodbe.

Ne skoparijo s komplimenti

Res je, z njimi tudi ne pretiravajo, a znajo pohvaliti lepo obleko izbranca, njegov smisel za humor ter tudi prijaznost natakarja, dobro postrežbo, prijeten ambijent ... Pozitiven odnos je vsekakor velik plus.

Do vseh so prijazne

Vzvišenost, osornost in neprijaznost do drugih niso nič kaj lepe lastnosti. Če se tako obnašate do ljudi, s katerimi prideta v stik, ne dajate ravno najboljšega vtisa.

Seveda je ta povsem drugačen, kadar pokažete, da ste prijazni in topli do vseh ljudi, ki vas obdajajo.

Pokažejo avtentičnost

Kar pomenim, da se ne uklanjajo velikokrat norim trendom, ki jih širijo družabna omrežja in drugi mediji.

Ženska, ki se ne boji biti sama svoja, je zagotovo ženska, ki je zanimiva in privlačna.

Preskočijo večerni kozarček

Opitost nikoli, sploh pa na prvem zmenku, ne more biti dobra popotnica. Pretiravanje s pijačo je zato velik ne.

Ženske, ki uspejo na prvem zmenku, to dobro vedo.

Ni jih strah pustolovščin

Zato ne rečejo ne predlogom, ki so malce neobičajni in nenavadnio.

Pustolovski duh je tisti, ki pomaga širiti obzorja in ženske, ki ga premorejo, so v moških očeh vsekakor zanimive ter zato privlačne.