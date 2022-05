To počnejo osebe, ki uživajo v dolgi in srečni partnerski zvezi

To so lastnosti, brez katerih ta ne more delovati. Poglejte, kaj počnejo osebe, ki uživajo v dolgi in srečni zvezi ter se prepričajte, če se v teh postavkah najdeta s partnerjem.

Povedo, kaj potrebujejo in česa si želijo

Nihče, pa naj bo še tako dober človek, partner ali prijatelj, ne zna in ne zmore brati misli. Tega se osebe, ki osnujejo lep odnos, dobro zavedajo. Zato, kadar si nečesa želijo, kadar bi nekaj rade, kadar nekaj pričakujejo ali jih zanima, to povedo oziroma vprašajo.

Kadar je želja ali prošnja podana, se ponujata dva možna odgovora: da ali ne. Tretja možnost je pogovor o določeni zahtevi, v nobenem primeru pa ta ne ostane neizrečena.

Zdrava komunikacija ob tem ne pomeni le podajanje zahtev in želja, temveč tudi poslušanje in upoštevanje druge strani ter zrelo sprejemanje odgovora.

