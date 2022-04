To je ženska z znanstveno dokazano najlepšim telesom na svetu (FOTO)

Izidi raziskave, opravljene na univerzi v Teksasu, kažejo, da najlepše telo na svetu pripada manekenki in igralki Kelly Brook (42). Znanstveniki so namreč odkrili, da ima idealno žensko telo višino 1,68 m, obseg prsi, pasu in bokov pa 99 x 63 x 91 cm, kar skoraj natančno sovpada z merami igralke.

Čeprav ima Kelly »najlepše žensko telo na svetu«, pravi, da je bila v življenju neštetokrat žrtev posmeha in sramotenja telesa. Ko je Brookova (katere pravo ime je Kelly Ann Parsons) poleti 2017 na instagramu objavila svojo fotografijo v bikiniju, so ljudje puščali zlobne komentarje, v katerih so jo imenovali »kit« in ji očitali, da se je »zredila«. Postava igralke je namreč daleč od suhih manekenk, s katerimi nas nekateri mediji neprestano bombardirajo. Pogled nanjo je zato odličen opomnik, da ženska ni treba tehtati 46 kilogramov in v višino meriti 1,82 cm, da bi bila privlačna.

Pomembno je tudi upoštevati, da se standardi idealnega ženskega telesa nenehno spreminjajo. Ne glede na to, ali ste majhni, vitki, zaobljeni ali malo vsega, je oblika vašega telesa »idealna«. Poleg tega se ideja o »popolnem ženskem telesu« močno razlikuje od posameznika do posameznika, a tudi od kulture do kulture.

Trudite se zato, da boste ljubili svoje telo z vsemi oblinami, nepopolnostmi in brazgotinami, ter spoštujte vsak centimeter.