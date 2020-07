To je v ženskih očeh najbolj seksi moška lastnost

Večina meni, da sta lep videz in smisel za humor lastnosti, ki jima ženske pri izbiri partnerja pripisujejo največjo težo. In večina se moti, kajti glede na rezultate nove raziskave, katere rezultati so bili objavljeni v časopisu British Journal of Psychology, so pokazali, da je za ženske najprivlačnejša lastnost nesebičnost. Moški, ki se z njo lahko upravičeno pohvalijo, so namreč najpogosteje deležni akcije med rjuhami. Manj sebičnosti, več seksa Moški so v raziskavi odgovarjali na vprašanje, kako pogosto darujejo v dobrodelne namene, v naslednjem koraku pa, koliko spolnih partneric so imeli v življenju in kako pogosto seksajo.



Ugotovitve so bili nedvoumne: dobrodelneži so imeli več spolnih partneric in so se lahko pohvalili s pestrejšim spolnim življenjem. Med tistimi, ki so bili v razmerju, pa so v zadnjem mesecu pogosteje seksali v primerjavi z manj altruističnimi. Še drugi dokazi V podobni, od omenjene ločeni raziskavi, objavljeni v publikacij Evolutionary Psychology, je leta 2016 sodelovalo 200 žensk. Izvajalci so jim na ogled ponudili več fotografij moških z opisi njihovih lastnosti. Medtem ko so bili nekateri označeni kot širokogrudni in pripravljeni pomagati, pri drugih te lastnosti niso bile izpostavljene.



Ženske so bile jasne: sicer privlačne, a sebične moške bi izbrale za kratko avanturo, za dolgo zvezo pa bi veliko raje izbrale nesebične, čeprav na pogled manj privlačne. Dober partner in prav takšen oče Še starejša raziskava iz leta 2013, rezultate katere je povzel časopis The Journal of Social Psychology, je prinesla podobne rezultate. Ti so pokazali, da je pri izbiri dolgoletnega partnerja v ženskih očeh nesebičnost najpomembnejša lastnost. Kajti ženskam nakazuje, da izbranec ne bo le dober partner, temveč tudi takšen oče.



Kot se je izkazalo, je nesebičnost za ženske pomembna tudi, ko imajo v mislih zgolj kratko razmerje, veliko večjo težo pa mu pripisujejo, kadar razmišljajo o dolgi zvezi ali celo zakonu.