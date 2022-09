To je smisel in namen ženskega orgazma

Ženski orgazem je pač drugačen od moškega, kajti če je ta nepogrešljiv za nastanek novega življenja in s tem za nadaljevanje vrste, ženski te vloge nima. A daleč v zgodovini je bilo najbrž drugače, kar je dokazala nova raziskava znanstvenikov z univerz Yale in Cincinnati, Günterja Wagnerja in Mihaela Pavličeva. Ta sta s proučevanjem sesalcev, natančneje mačk, ugotovila, da se pri njih ženske spolne celice sproščajo samo med spolnim odnosom.

Na podlagi tega sta zapisala, da je ženski orgazem nekakšna zapuščina evolucije, kot je slepo črevo. A čeprav res nima nobene fizične funkcije, veča stopnjo povezanosti med partnerjema in omogoča, da je seks tudi za ženske užitek, kar posredno vpliva na nadaljevanje vrste.

»Posebna značilnost človeškega telesa je v tem, da premore funkcije, ki niso strogo vezane na preživetje, in ena od takšnih je ženski vrhunec. Ta ozko gledano z vidika reprodukcije res ne igra nobene vloge, v širšem kontekstu pa je nedvomno pomemben za nadaljevanje vrste,« je pojasnil Wagner.