To je skupno večini žensk, ki se odločijo za ločitev

Pomanjkanje komunikacije, spori, nezvestoba ... Veliko je razlogov, zaradi katerih zakon ali razmerje propade. V večini primerov pa se heteroseksualni pari razidejo, ker imajo ženske v zvezi občutek, da jih partner ne razume. V eni od raziskav so ugotovili, da so pobudnice za razvezo večinoma one.

V 69 odstotkih predlaga ona

Rezultati raziskave, objavljene v časopisu American Sociological Association, ki je potekala pod vodstvom raziskovalca Michaela J. Rosenfelda in je trajala šest let so pokazali, da je, če je v zakonu prišlo do ločitve, pobudo zanjo v 69 odstotkih prišla od soproge. Največkrat navedeni razlogi pa so bili: »Partner me ni razumel, nisem bila več zaljubljena, bila sem pripravljena iti naprej in najti boljšo ljubezen ...«