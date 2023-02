To je skrivnost dobrega seksa

Nevrobiologinja Verena Senn ponavlja že vsem dobro znano dejstvo: kvaliteten in primerno dolg spanec ne nepogrešljiv z vidika zdravega in kvalitetnega življenja in opozarja, da spolnost pri tem ni izjema.

»Kadar spimo premalo, v telesu narašča količina kortizola, zniža pa se raven testosterona, s tem pade libido in zmanjša se verjetnost, da bo seksualni akt res dober,« je pojasnila in dodala, da dober spanec viša tudi samozavest, pozitivno vpliva na živčni sistem in druge telesne funkcije, ki so posredno ali neposredno povezane s seksualnim življenjem.

Ne preveč in ne premalo

Ena od študij, ki se je ukvarjala s povezavo med spancem in seksom, je denimo dokazala, da se z vsako dodatno uro spanja pri ženskah za 14 odstotkov poviša možnost, da bodo one dale pobudo za seks.

»Spanec dvigne raven telesne energije, blaži stres, viša zadovoljstvo s samim seboj in spodbuja kreativnost, ki je prav tako ključna za dober seks,« je povedala Pennova in opozorila: »Tudi spanja je sicer lahko preveč, kar prav tako negativno vpliva na zdravje, počutje in libido, a rekla bi, da sedem do devet ur kvalitetnega spanca zagotovo pozitivno vpliva na spolno življenje.«