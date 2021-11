To je obvezno za dober seks

Ameriški psiholog in terapevt John Gottman je celotno kariero posvetil proučevanju zakonskih odnosov. Že več kot 30 let je poročen s psihologinjo Julie Schwartz Gottman, s katero sta osnovala inštitut za pomoč parom, ki zaidejo v stisko.

V intervjuju za Psychology Today sta med drugim pripovedovala tudi o tem, kako lahko pari v dolgih zvezah izboljšajo spolno življenje, in razkrila navade tistih, ki se lahko ponašajo z odličnim seksom.

Do njih sta se dokopala ob pomoči 70.000 parov iz 24 držav vsega sveta, ki sta jih vključila v svojo raziskavo. Izpostavila sta naslednje navade:

Vsak dan si izpovedujejo iskreno ljubezen.

Poljubljajo se brez posebnega razloga.

Medsebojno si namenjajo komplimente.

Pripravljajo si romantična presenečenja.

Hodijo na zmenke.

Pogosto se razvajajo.

Nežnost si izkazujejo tudi v javnosti.

To je torej to. Po mnenju obeh strokovnjakov in glede na odgovore parov, ki so sodelovali v njuni anketi, se ključ do kakovostne spolnosti skriva v fizičnem dotiku.

Nerealna pričakovanja

Pri tem je Julie izpostavila še eno težavo, ki pogosto slabo vpliva na seks:

»Pari pogosto menijo, da mora biti vsak spolni odnos izjemen, filmski. Da mora biti vedno vse v presežkih, a to niso realna pričakovanja. Seks ni vedno popoln in ne vselej romantičen. To spoznanje odkrije nov pogled nanj in zmanjša pritisk na ljubimca, ki se tako lahko bolj sprostita in uživata v aktu, čeprav ni takšen kot na filmskem platnu.«