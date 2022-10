To je najnevarnejši spolni položaj

Zlom penisa je poškodba z res bolečimi posledicami, čeprav dejansko ne gre za zlom v pravem pomenu besede. V moškem spolnem organu namreč ni kosti, zlom označuje poškodbo erektilnega tkiva in opna, ki ga obdaja.

Do omenjene poškodbe pride tedaj, ko je penis v erekciji, največkrat med intimnim aktom, ko se zadeve malo preveč zagrejejo. Pok, ki ob tem nastane, je jasno slišati, pojavi se ostra bolečina in zateklina.

V določenih seksualnih pozah je poškodba verjetnejša, kot v drugih.

Znanstveniki so namreč v raziskavi pod naslovom International Journal of Impotence Research spraševali posameznike, ki so bili te nezgode deležni, v kateri pozi je do nje prišlo.

Največ, 41 odstotkov junakov je povedalo, da se je nezgoda zgodila med položajem po pasje. Na drugem mestu je pristala misijonarska poza in na tretjem kavbojka oziroma ona zgoraj.

Rezultati se nekoliko razlikujejo od prejšnjih raziskav na to temo, po katerih je bila za moški spolni ud najbolj nevarna poza ona zgoraj. Očitno jo je s prvega mesta izrinil položaj, ki je osvojil primat najvarnejše spolne poze.

V vsakem primeru torej … previdno.